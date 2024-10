Calciomercato Milan – Una big ha messo gli occhi su un obiettivo rossonero

Il Milan non è l'unica squadra che ha rivolto gli occhi al calciomercato. Una big si è inserita per un obiettivo rossonero: ecco chi

Il Milan non sembrerebbe l'unica squadra ad aver già puntato gli occhi alla prossima sessione di calciomercato invernale. Come riferito da Tuttosport, tra i nomi presenti sul tavolo della Juventus per l’attacco spicca anche quello di Ange-Yoan Bonny, nome già sondato dai rossoneri. Il giovane, attualmente in forza al Parma, ha messo a segno 3 reti in 9 partite fino a questo momento, attirando l'attenzione dei dirigenti bianconeri. Stasera, in occasione del match tra Juventus e Parma, il calciatore sarà un osservato speciale.