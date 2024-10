Calciomercato Milan – Bonny nel mirino dei rossoneri: le ultime news

Il Milan sta pensando ad un colpo in attacco per la prossima sessione estiva di calciomercato: si tratta di Ange-Yoan Bonny del Parma

Il Milan si sta già muovendo sul calciomercato della prossima estate ed il prossimo colpo in attacco potrebbe venire da Parma: come riferito da TMW, i rossoneri hanno messo nel mirino Ange-Yoan Bonny, attaccante francese dei gialloblù che, in questo campionato, ha giocato 8 partite, segnando 3 gol e servendo 1 assist.