Calciomercato Milan, Boniface vicinissimo. Le cifre dell’operazione

Victor Boniface Bayer Leverkusen
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha confermato via X che Boniface è vicinissimo al Milan e ha rivelato le cifre dell'operazione
Il Milan è sempre più vicino a trovare un accordo Victor Boniface. Colpo di scena per il calciomercato rossonero. Dopo che i nomi più vicini sembravano Hojlund e Vlahovic, nelle ultime ore il nome di Boniface ha scalato le gerarchie e ora il Milan sembra vicino a chiudere la trattativa con il Bayer Leverkusen.

Boniface-Milan, Di Marzio rivela le cifre

Gianluca Di Marzio - noto esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport - ha svelato via X le cifre dell'operazione.

Le sue parole: "Milan-Boniface, le cifre dell'operazione: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro".

Dopo molto tempo, il Milan sta per chiudere la trattativa per arrivare all'attaccante con cui completare il reparto a disposizione di Allegri.

