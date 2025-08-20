Calciomercato Milan, Boniface vicinissimo. Le cifre dell’operazione

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha confermato via X che Boniface è vicinissimo al Milan e ha rivelato le cifre dell'operazione
Il Milan è sempre più vicino a trovare un accordo Victor Boniface. Colpo di scena per il calciomercato rossonero. Dopo che i nomi più vicini sembravano Hojlund e Vlahovic, nelle ultime ore il nome di Boniface ha scalato le gerarchie e ora il Milan sembra vicino a chiudere la trattativa con il Bayer Leverkusen.
Boniface-Milan, Di Marzio rivela le cifre
Gianluca Di Marzio - noto esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport - ha svelato via X le cifre dell'operazione.