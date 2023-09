Calciomercato Milan – Retroscena sull’attaccante: “Era stato proposto…”

Il Milan batte il Verona per 1-0: la squadra di Stefano Pioli non brilla per il gioco. Basta una scintilla di Rafael Leao per portare a casa i tre punti. Il Diavolo ha messo in campo anche alcuni giocatori arrivati dal calciomercato estivo come Reijnders, Musah e Pulisic. Molti altri, invece, sono rimasti in panchina o sono entrati a partita in corso. Ci potrebbero essere ulteriori novità a gennaio, ma occhio anche ai retroscena su possibili trattativa sfumate.