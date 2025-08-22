Come riportato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, il prossimo acquisto del Milan, Victor Boniface, è atterrato a Milano.
Calciomercato Milan: Victor Boniface è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche e firmare con i rossoneri
Calciomercato Milan, Boniface è atterrato a Milano. Destinazione La Madonnina per le visite mediche—
Ora si recherà alla clinica medica La Madonnina per iniziare le visite mediche. Una volta superate, il giocatore firmerà con i rossoneri e inizierà ufficialmente la sua nuova avventura in maglia Milan.
Ecco le parole di Schira su X: "Victor Boniface è appena atterrato a Milano per le visite mediche con il Milan".
