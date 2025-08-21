Calciomercato Milan, Boniface ci siamo! Svelate formula e cifre dell’affare

Calciomercato Milan, Boniface in dirittura d’arrivo. Tavolieri svela tutte le condizioni e le cifre dell'affare

Il noto giornalista esperto di calciomercato Sasha Tavolieri ha svelato in anteprima le condizioni e le cifre dell’accordo tra il Milan e il Bayer Leverkusen per il centravanti nigeriano classe 2000, Victor Boniface. Secondo quanto riportato su X dal giornalista belga, l’intesa tra i due club dovrebbe basarsi su un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni più 5 di bonus.