Calciomercato Milan, Boniface ci siamo! Svelate formula e cifre dell’affare

Calciomercato Milan, ecco cosa manca per Boniface. Oggi...
Oggi l’agente di Boniface è a Milano per discutere gli ultimi dettagli del contratto, dopodiché l’attaccante sarà pronto a unirsi al club rossonero. Ecco le parole di Tavolieri:
"L'accordo tra il Milan e il Bayer Leverkusen prevede infatti un prestito con diritto di riscatto di 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Tale diritto diverrà obbligatorio in base al numero di presenze da titolare di Victor Boniface e alle sue prestazioni in Serie A in questa stagione. L'agente è ora a Milano per definire gli ultimi dettagli dell'operazione".
