Calciomercato Milan, Boniface ci siamo! Svelate formula e cifre dell’affare

Calciomercato Milan, Boniface in dirittura d’arrivo. Tavolieri svela tutte le condizioni e le cifre dell'affare
Il noto giornalista esperto di calciomercato Sasha Tavolieri ha svelato in anteprima le condizioni e le cifre dell’accordo tra il Milan e il Bayer Leverkusen per il centravanti nigeriano classe 2000, Victor Boniface. Secondo quanto riportato su X dal giornalista belga, l’intesa tra i due club dovrebbe basarsi su un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni più 5 di bonus.

La formula, però, potrebbe cambiare a determinate condizioni: in base a presenze e prestazioni di Boniface, il riscatto potrebbe infatti diventare obbligatorio. L’accordo tra le due società, dunque, è definito. Manca soltanto quello con il giocatore.

Oggi l’agente di Boniface è a Milano per discutere gli ultimi dettagli del contratto, dopodiché l’attaccante sarà pronto a unirsi al club rossonero. Ecco le parole di Tavolieri:

"L'accordo tra il Milan e il Bayer Leverkusen prevede infatti un prestito con diritto di riscatto di 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Tale diritto diverrà obbligatorio in base al numero di presenze da titolare di Victor Boniface e alle sue prestazioni in Serie A in questa stagione. L'agente è ora a Milano per definire gli ultimi dettagli dell'operazione".

