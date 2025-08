Calciomercato Milan, Bondo verso la Cremonese: svolta in arrivo?

Mercato, Bondo in prestito alla Cremonese: settimana decisiva per il suo futuro

Tare ha ribadito la piena fiducia nelle qualità di Bondo, ritenuto un profilo interessante in ottica futura. Allo stesso tempo, però, il dirigente ha sottolineato la necessità che il ragazzo trovi maggiore continuità in campo, elemento fondamentale per la sua maturazione calcistica.