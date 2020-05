Calciomercato Milan – Bonaventura via? C’è l’indizio social

CALCIOMERCATO MILAN – Giacomo Bonaventura, al termine della stagione, lascerà sicuramente i colori rossoneri del Milan dato che il contratto non gli verrà rinnovato.

Quello che ci si chiede è: dove andrà a giocherà l’attuale centrocampista del Milan nella prossima stagione? Un indizio ci arriva da Instagram, in quanto lo stesso calciatore, segue il profilo dell’Atalanta. Fra i seguiti, fa scalpore non vedere più il profilo del Milan. Un segno che lo stesso Bonaventura si è ormai rassegnato all’idea di cambiare squadra. Che sia l’inizio di un ritorno di Bonaventura all’Atalanta? Basterà attendere ancora qualche settimana per capirne di più al riguardo.

Sempre a proposito di calciomercato, il Milan continua a seguire da vicino Luka Jovic del Real Madrid. Se vuoi conoscere le ultime news al riguardo, continua a leggere >>