Calciomercato Milan – Bonaventura tra Roma e Torino: giallorossi avanti

CALCIOMERCATO MILAN – Come ormai noto da tempo, il centrocampista Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, non rinnoverà il contratto in scadenza con il Milan e, al termine di questa stagione, lascerà il club di Via Aldo Rossi a parametro zero dopo sei anni di onorata militanza rossonera.

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, Bonaventura avrebbe dato già il proprio ok all’offerta arrivata dalla Roma. Il calciatore marchigiano avrebbe detto di sì ad un contratto triennale, con scadenza dunque fissata al 30 giugno 2023, per un ingaggio di 2,5 milioni di euro a stagione più bonus.

500mila euro in più, in pratica, di quanto Bonaventura ha sin qui percepito al Milan. Il Torino resta più indietro, ma non si ritiene fuori dalla corsa al cartellino di Jack. Il numero 5 rossonero, infatti, è un obiettivo concreto dei granata, del quale mercato si sta occupando il nuovo direttore sportivo Davide Vagnati, ex Spal, in collaborazione con il tecnico Moreno Longo.

La Roma, logicamente, resta avanti. Mino Raiola, infatti, ha intensi, continui e frequenti dialoghi con il club giallorosso: l’agente campano potrebbe rimpiazzare, nella fila dei capitolini, un suo assistito, l’armeno Henrikh Mkhitaryan, con un altro, proprio Bonaventura. INTANTO, SUL FRONTE MERCATO IN ENTRATA, IL DIAVOLO HA UNA PRIORITÀ BEN PRECISA >>>