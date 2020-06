Calciomercato Milan – Bonaventura-Torino: settimana prossima decisiva

MERCATO MILAN – Come riportato da Calciomercato.com, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l’accordo tra Giacomo Bonaventura e il Torino. Il centrocampista marchigiano è uno degli obiettivi primari della campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione da parte del neo Ds granata Daniele Vagnati. Le trattative tra il Toro e Mino Raiola sono già iniziate, dal momento che come noto Jack non prolungherà coi rossoneri.

Il Torino sembra avanti rispetto alla concorrenza – Roma e Atalanta su tutte – ma per l’accordo totale bisognerà aspettare la matematica certezza che la squadra di Moreno Longo conquisti la salvezza. I risultati sul campo della prossima settimana potranno essere decisivi in tal senso. Intanto, oggi esami strumentali per Ibra e Duarte: ecco come è andata>>>

