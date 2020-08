Calciomercato Milan – Bonaventura, rinnovo possibile: Ibra tifa per lui

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – E se Jack Bonaventura restasse al Milan? E così che apre il suo pezzo Tuttosport, questa mattina in edicola. Il suo alleato? Zlatan Ibrahimovic. Nelle sue storie Instagram, infatti, lo svedese ha pubblicato una foto proprio con Bonaventura. Ci sono dei cuori, dei bracci di ferro e soprattutto la scritta “Numero uno” e la parola “Calma”. Questo evidentemente perchè ci sono ancora delle possibilità che il centrocampista indossi ancora la maglia rossonera nella prossima stagione.

Il contratto di Bonaventura è scaduto, ma l’impressione è che con la permanenza di Pioli e Maldini le cose possano cambiare. Jack ha dimostrato anche in questa stagione di essere un giocatore che può essere molto utile alla causa rossonera. 29 presenze, 3 reti e sei assist in campionato. Insomma, non male per un calciatore che in fondo compirà 31 anni il mese di agosto. Certo, non proprio l’età ideale per il progetto Elliott, ma le cose sono cambiate rispetto al passato.

In questi anni Bonaventura è stato molto importante per il Milan. Non è mai stato un titolare inamovibile, ma con tutti gli allenatori che si sono succeduti ha avuto sempre un ruolo di primo piano all’interno dello scacchiere rossonero. Capace di ricoprire diversi ruoli, sia a centrocampo che in attacco, Jack si contraddistingue soprattutto negli inserimenti e nell’ultimo passaggio. Insomma un calciatore così può fare ancora comodo, anche perchè Bonaventura, pur di rimanere al Milan, sarebbe disposto a ridursi l’attuale ingaggio (2 milioni). Staremo a vedere, ma Ibra spera nel rinnovo.

MALDINI IN MISSIONE. ECCO L’OBIETTIVO >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>