Calciomercato Milan – Bonaventura, priorità Atalanta con Torino sullo sfondo

CALCIOMERCATO MILAN – Sembrano ormai ridotte allo zero le possibilità di una permanenza al Milan di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista lascerà i rossoneri dopo sei anni di onorato servizio in cui ha disputato 171 partite, segnando 35 gol. Non c’è dubbio che ‘Jack’ sia stato uno dei giocatori chiave degli ultimi anni per i rossoneri, ma il suo ciclo è ormai da considerarsi concluso. L’infortunio che ha messo a dura prova il suo fisico insieme ad un progetto giovani che non lo riguarda proprio da vicino, sono i due motivi principali di un addio ormai scritto.

Ma quale sarà il futuro di Bonaventura? Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ il Torino è in forte pressing su di lui e avrebbe addirittura presentato una bozza di contratto da 2 milioni di euro al suo agente Mino Raiola. Una soluzione che lusinga il numero 5 rossonero, ma che per ora è stata lasciata in stand-by.

Il motivo è semplice: Bonaventura vuole ritornare all’Atalanta, squadra da dove è partita la sua carriera e alla quale è rimasto profondamente legato. Ci sono stati alcuni contatti nei giorni scorsi che hanno accesso la sua voglia di ritornare, tanto da rimandare un discorso granata già ben avviato. La sua priorità è quindi l’Atalanta, con il Torino che resta vigile sulla situazione. Occhio anche alla Fiorentina, ad oggi però nettamente in svantaggio. Intanto Gianluigi Donnarumma vuole restare al Milan, LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>