Calciomercato Milan – Bomba dall’Inghilterra: “Rossoneri su Joao Cancelo”

Clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda il Milan. Secondo quanto riferisce il tabloid inglese 'The Sun', i rossoneri sarebbero sulle tracce di Joao Cancelo, terzino portoghese in forza al Manchester City. Un interesse scaturito dal fatto che ultimamente l'ex di Inter e Juventus non starebbe trovando tanto spazio nella squadra allenata da Pep Guardiola, tanto da poter dire addio ai citizens. Ma Cancelo non sarebbe l'unico calciatore coinvolto in una trattativa tra il Milan e il Man City. Secondo il tabloid, infatti, il club di Manchester vorrebbe inserire Cancelo come contropartita tecnica per acquistare Rafael Leao. Oltre al terzino, gli inglesi aggiungerebbero anche una bella somma in denaro per arriva all'attaccante rossonero. Vedremo, dunque, se si tratterà di qualcosa di concreto o semplicemente di 'fantamercato'.