Calciomercato Milan – Bologna, Sabatini: “In tanti su Tomiyasu” | News

Calciomercato Milan: interessa sempre Tomiyasu

A settembre, come si ricorderà, il Milan cercava di acquistare un difensore nel calciomercato estivo. Takehiro Tomiyasu, classe 1998, duttile difensore giapponese del Bologna di Siniša Mihajlović, era stato uno di calciatori trattati. Il club felsineo, però, avrebbe giudicata troppo bassa l’offerta di 15 milioni di euro del club di Via Aldo Rossi. Per cedere l’ex Sint-Truiden e Avispa Fukuoka, infatti, la società di Joey Saputo ne avrebbe voluti 25.

Poi il Milan ha preferito soprassedere nel calciomercato estivo e ha acquisto Fikayo Tomori nella sessione invernale. Attenzione, però, perché non è detto che il Diavolo, a fine stagione, versi al Chelsea, proprietario del cartellino del centrale canadese naturalizzato inglese, i 25 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto. Ecco, allora, che il nome di Tomiyasu potrebbe tornare d’attualità in casa rossonera.

Anche perché, parlando ai microfoni di ‘TeleRoma 56‘, Walter Sabatini, direttore tecnico del Bologna, ha ammesso l’interesse di qualche top club nei confronti del calciatore nipponico, in grado di giocare da centrale e da terzino, indifferentemente tanto a destra quanto a sinistra. “Ci sono 3-4 giocatori da Roma, quindi anche da Inter, Juventus e Milan. Tomiyasu? In tanti vogliono il samurai“, ha detto il dirigente della società rossoblu.

Tomiyasu, oltre che al Milan, piacerebbe proprio ai bianconeri ed ai nerazzurri. Che il grande salto in una big di Serie A, per il forte giocatore del Bologna, avvenga già la prossima estate?