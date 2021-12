Calciomercato Milan – Boga ad un passo dall’Atalanta: le cifre totali

Jéremié Boga, a lungo obiettivo di calciomercato del Milan, andrà all'Atalanta. Ecco quanto incasserà il Sassuolo dalla sua cessione alla Dea

Jérémie Boga , attaccante del Sassuolo , a lungo obiettivo di calciomercato del Milan , è ad un passo dall' Atalanta di Gian Piero Gasperini . L'affare è praticamente chiuso (Boga sarà a Bergamo domani) e verrà definito in via ufficiale alla riapertura delle trattative a gennaio 2022 .

Agli emiliani andranno 22 milioni di euro più bonus per la cessione dell'ex Chelsea a titolo definitivo agli orobici. L'esordio ufficiale di Boga con l'Atalanta, però, non avverrà subito. Il giocatore, infatti, è stato convocato in Coppa d'Africa dalla Costa d'Avorio e, pertanto, sarà assente dal prossimo 9 gennaio .

Qualora gli 'Elefanti' ivoriani dovessero arrivare fino in fondo alla competizione, Boga, dunque, potrebbe non arrivare a Zingonia fino al prossimo 6 febbraio 2022. Ottimo colpo, ad ogni modo, per i nerazzurri in chiave Champions League.