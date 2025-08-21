Calciomercato Milan, blitz di Tare per Boniface: sarà lui il nuovo 9

Poi, l'approdo in Belgio, all'Union Saint-Gilloise, dove ruba l'attenzione di molti club europei diventando il capocannoniere dell'edizione 2022/23 dell'Europa League. Chi riesce a strapparlo alla concorrenza è il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. In Germania Boniface ottiene la sua definitiva consacrazione: 32 gol in 61 presenze. Un bottino niente male, unito alla vittoria di una storica Bundesliga, di una Supercoppa tedesca e di una Coppa di Germania.

Le caratteristiche tecniche di Boniface (e alcuni dubbi ...) — Il suo profilo è quello di un attaccante completo: presente in zona gol, capace di associarsi ai compagni, veloce e forte fisicamente. La sua statura (190 cm) lo aiuta a rendersi pericoloso nelle aree avversarie. In più, è dotato di una buona tecnica di base. I tifosi rossoneri ricorderanno la sua pericolosità nella gara della League Phase dell'ultima Champions League. Bayer Leverkusen-Milan 1-0 fu decisa proprio da una sua rete.

Secondo questa descrizione, sembra che il Milan abbia fatto un affarone, considerando il prezzo. Se dovesse star bene fisicamente, probabilmente lo sarà. Ma è proprio qui che sta il problema: la cartella clinica di Boniface desta qualche preoccupazione. Fin dalla stagione 2018/19 il nigeriano ha spesso patito diversi infortuni: due rotture del legamento crociato e vari problemi muscolari che lo hanno tenuto lontano dal campo. Basti pensare che nel 2025 ha collezionato solamente 12 presenze, condite da 3 gol.

Un ulteriore dubbio è costituito dalla Coppa d'Africa che si disputerà durante l'inverno. Se Boniface dovesse prendere parte alla spedizione della sua Nigeria, rischierebbe di saltare quasi un mese di campionato.

Evidentemente, il direttore sportivo Igli Tare avrà valutato che questi sono tutti rischi che si possono correre. Il dirigente albanese ha ritenuto opportuno affondare su di lui, tralasciando - almeno per ora - le piste che avrebbero portato a Hojlund e Vlahovic. Per il primo il principale ostacolo è dovuto alla formula dell'operazione: il danese avrebbe voluto un trasferimento a titolo definitivo per avere garanzie circa il suo futuro. Per il secondo, invece, la questione è economica: sia la Juventus sia l'entourage del giocatore richiedono cifre ritenute troppo alte dalla dirigenza del Milan. Boniface è dunque pronto ad essere il nuovo numero 9 del Milan. Per uno che viene dal Leverkusen, un passaggio dal rossonero al rossonero.