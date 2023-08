Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Ballo-Touré vuole il Werder”

Tra i giocatori del Milan in uscita c'è sempre Fodé Ballo-Touré , sul quale c'è il forte interesse del Werder Brema . Il giocatore potrebbe presto lasciare i rossoneri in questo calciomercato . Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, Ballo vuole il Werder

Come riporta la BILD, il terzino rossonero vorrebbe andare al Werder. La speranza del club e del giocatore sarebbe quella di aspettare che il Milan apra ad un'eventuale cessione in prestito. Di ieri la news di Fabrizio Romanocol Milan che vorrebbe negoziare con il Royal Antwerp, altra squadra interessata al terzino.