Calciomercato Milan – Biglia, quante richieste! C’è la fila per l’argentino

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il futuro di Lucas Biglia al Milan è ormai segnato. Il contratto dell’argentino è in scadenza e non verrà rinnovato a fine campionato. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, l’ex Lazio ha ricevuto diverse proposte da diversi club europei ma anche dal Qatar. Ma ci sono due squadre particolarmente decise ad averlo in squadra: si tratta di Celta Vigo e Betis Siviglia. Il suo agente Enzo Montepaone ha già in mano i contratti che le due società hanno preparato per il suo assistito.

