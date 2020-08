Calciomercato Milan – Biglia piace al Torino: le richieste dell’argentino

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lucas Biglia, classe 1986, regista argentino che si è svincolato dal Milan dopo tre anni in rossonero, cerca una nuova sistemazione in Europa in vista della stagione 2020-2021. Meglio se in Italia.

Marco Giampaolo lo rivorrebbe con sé, dopo averlo allenato all’inizio di quest’annata con il Milan, stavolta al Torino. I granata di Urbano Cairo avrebbero già presentato una prima proposta a Biglia.

L’ormai ex numero 20 del Milan, però, non si accontenterebbe di un contratto annuale, così come avanzato dal club torinese, bensì, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, vuole un biennale, fino al 30 giugno 2022.

Per l’ingaggio, poi, non sarebbe un problema rinunciare ai 3,5 milioni di euro che ha percepito con il Diavolo, e firmerebbe a 1,3 milioni di euro netti l’anno per due anni. LEGGI QUI TUTTI I NUMERI (E GLI INFORTUNI) DI BIGLIA CON IL MILAN >>>