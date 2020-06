Milan, Biglia informa Maldini: vuole restare fino a fine stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Emergono indiscrezioni circa la permanenza dei calciatori in scadenza a giugno 2020 del Milan. Dopo le ultimissime su Giacomo Bonaventura, anche Lucas Biglia ha informato Paolo Maldini della sua disposnibilità a restare fino al termine di questa stagione. Un mini-prolungamento di contratto, fino al termine dell’attuale stagione.

La ripresa del calcio in Italia è ormai prossima. Il Milan sarà la prima squadra a scendere in campo nel post-lockdown, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Poi si giocherà in Serie A. Il campionato dovrebbe concludersi i primi di agosto (tecnicamente il 2). Fino a quella data, stando a quanto riferiscono i colleghi di calciomercato.com, Biglia dovrebbe restare a disposizione di Stefano Pioli.

Al termine della stagione, ognuno per la sua squadra. Nessun rinnovo al classe 1986 ex Lazio, che potrebbe far ritorno in Argentina: si parla di un forte interesse del Boca Juniors.

