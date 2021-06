Calciomercato Milan – Biennale per Giroud: c’è la concorrenza inglese

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud molto tentato dall'esperienza rossonera. Ci sono però molte squadre su di lui

Daniele Triolo

Il Milan è scatenato in questa fase del calciomercato estivo. Per l'attacco i rossoneri puntano Olivier Giroud, classe 1986, fresco vincitore della Champions League con il Chelsea. Club dal quale il centravanti francese, ex Arsenal e Montpellier, si svincolerà a partire dal prossimo 1° luglio.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina da tempo il Milan si è mosso in anticipo sulla concorrenza. Già un mese fa, infatti, con grande riservatezza, il club di Via Aldo Rossi aveva fatto recapitare a Giroud l'offerta per un contratto biennale, fino al 30 giugno 2023.

Nelle intenzioni del Diavolo, Giroud andrebbe a sostituire in rosa Mario Mandzukic, sfortunato nella sua esperienza al Milan. L'eventuale innesto di Giroud nell'organico del Milan in questo calciomercato non andrebbe a rappresentare una contraddizione al progetto giovani voluto dal fondo Elliott, bensì un'aggiunta di esperienza in una rosa che dopo tanto tempo si cimenterà in Champions.

Giroud ha un fisico allenato ai ritmi della Premier League inglese e dell'Europa che conta. Anche se, ad onor del vero, va detto che nell'ultima stagione ha giocato poco: appena 17 partite in campionato, di cui soltanto 9 da titolare, con 4 gol all'attivo. Meglio è andata, però, in Champions League, con 6 gol in 8 gare, di cui solo 2 disputate dall'inizio.

Non sarà forse un rendimento da centravanti titolare, ma è da ottimo bomber di scorta. Esattamente ciò che cerca il Milan alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Giroud e lo svedese potrebbero dividersi i compiti in attacco, facendo contemporaneamente crescere alle loro spalle un bomber giovane.

L'offerta per un contratto biennale al Milan è sul tavolo di Giroud. Ma in questo calciomercato tale proposta non è la sola: c'è concorrenza dalla Spagna e dall'Inghilterra, Paese al quale l'attaccante francese è molto legato e dove vive benissimo da nove anni. Motivo per cui la concorrenza della Premier è quella più temibile.

Un approdo al Milan, al contrario, significherebbe nuove conoscenze, nuovo campionato e nuovi stimoli. Quale scelta farà dunque Giroud? Riscatto Tomori, la mossa del Milan: le ultime notizie >>>