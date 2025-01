"Il Milan arriva da cinque vittorie consecutive in Champions". Così Fabrizio Biasin , giornalista, scrive nel suo editoriale odierno per Tuttomercatoweb parlando della partita di Champions League di questa sera contro la Dinamo Zagabria . "Tre punti con la Dinamo Zagabria garantirebbero uno dei primi e preziosissimi otto posti. Occhio però, la Dinamo può sperare in un aggancio alla zona playoff e mancheranno tanti rossoneri: Thiaw, Loftus-Cheek, Emerson Royal, Calabria, Walker e Jimenez".

Calciomercato Milan, Biasin: "Gimenez, affare che non sembra in discussione"

Non solo campo e Champions League, Biasin lancia anche la bomba di calciomercato sui rossoneri. Secondo il giornalista, infatti, l'operazione con il Feyenoord per Santiago Gimenez non dovrebbe essere in discussione. Ecco le sue parole: "Bomber Gimenez si avvicina. Il Milan dovrà alzare la parte variabile per avvicinare i 35/40 milioni e convincere il Feyenoord ma l’affare non sembra in discussione". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, triplo colpo 'tedesco'. Clamorosi intrecci!>>>