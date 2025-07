Calciomercato Milan, Bianchin svela la verità sulla trattativa Wesley

Corsa a Wesley: solo un sondaggio del Milan, la Roma fa sul serio

"In queste ore si è parlato anche di una trattativa per Wesley, laterale destro del Flamengo per cui la Roma si è mossa con grande decisione. C'è stato un contatto ma non c'è trattativa: il Milan non ha inviato offerta. Il Flamengo chiede 30 milioni e la Roma sta provando a chiudere: può alzare l’offerta da 22 milioni più 3 di bonus a 25 garantiti. Wesley si vestirebbe volentieri di giallorosso e la Roma in lui vede grande potenziale. Presto ci saranno novità, in un senso o nell'altro".