Calciomercato Milan – Bia: “Cambiaso pensa solo al Genoa”

Andrea Cambiaso potrebbe salutare il Genoa nel prossimo calciomercato: il Milan è una delle possibili mete del giovane terzino sinistro

In vista della prossima stagione il nome di Andrea Cambiaso potrebbe essere il rinforzo giusto dal calciomercato per la corsia di sinistra del Milan .

Nelle scorse ore l'agente del ragazzo, Giovanni Bia , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Queste le parole del procuratore: "Mi auguro che Cambiaso passi la prossima stagione con la maglia del Genoa. Vedremo però cosa accadrà a giugno. Cristiano Giuntoli (direttore sportivo del Napoli , n.d.r.) l'aveva cercato già alcuni anni fa, ma non riuscì a prenderlo e Andrea andò all'Empoli".

Il manager del terzino ha poi concluso: "Il ragazzo è attenzionato da tante squadre, ci sarà da valutare con il Grifone cosa è meglio per tutti. Ora però Cambiaso vuole solo salvare il Genoa, tutto il resto verrà dopo".