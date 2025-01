Calciomercato Milan, Betis su Chukwueze: la risposta dei rossoneri

Samuel Chukwueze, attaccante del Milan, è nella lista dei giocatori che possono andare via in questa sessione invernale di calciomercato

Samuel Chukwueze, esterno offensivo nigeriano classe 1999, è tra i giocatori (con Emerson Royal, Strahinja Pavlović e altri) che possono lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Pagato 21 milioni di euro più bonus, l'ex Villarreal non è mai riuscito ad imporsi in maglia rossonera. Pertanto, in presenza di un'offerta intorno ai 20 milioni di euro, potrebbe andare via appena 18 mesi dopo il suo arrivo.