Calciomercato Milan – Betis in pole position per Calabria

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Davide Calabria, classe 1996, terzino destro cresciuto nel vivaio del Milan, con tutta probabilità lascerà il Diavolo in questa sessione di calciomercato.

Secondo quanto riferito, infatti, dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, ci sono dei dialoghi in corso per la cessione di Calabria, che, di recente, ha cambiato procuratore, lasciando Alessandro Lucci per affidarsi all’agenzia spagnola ‘You First Sports‘.

E proprio in Spagna potrebbe essere il futuro professionale del numero 2 del Milan: il quotidiano romano ha evidenziato come il Betis sia in pole position per aggiudicarsi il cartellino di Calabria, ma è in atto un derby tutto andaluso con i concittadini del Siviglia.

Al ritorno dalle vacanze, Calabria sceglierà la destinazione a lui più gradita. ECCO CIFRE ED IMPATTO A BILANCIO DI UNA SUA EVENTUALE PARTENZA >>>