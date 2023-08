A volerlo, come detto, è il Besiktas che dopo aver comprato diversi giocatori ex Serie A come Omar Colley e Ante Rebic ora vorrebbe completare il proprio pacchetto offensivo con l'ala rossonera. L'ostacolo più grande in questa trattativa sembra essere la volontà del giocatore di rimanere in Italia e di giocare in un top campionato. L'opzione Torino, dunque, resta la più probabile. Musah al Milan, stipendio e costo a bilancio >>>