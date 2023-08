Calciomercato Milan – Il Besiktas non si ferma: occhi anche su Caldara

Arrivato dalla Juventus con grandi aspettative, anche per quanto fatto vedere alcune stagioni prima con la maglia dell'Atalanta, Mattia Caldara non ha mai davvero convinto al Milan. È vero che il difensore italiano ha rimediato diversi infortuni, che non lo hanno aiutato ad esprimere al meglio le proprie qualità. Ma anche nel corso delle successive esperienze in prestito la sensazione è sempre stata quella di un giocatore che ha raggiunto il suo massimo in carriere in maglia nerazzurra.