Calciomercato Milan – Bernardo Silva, sogno impossibile? Il punto | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il sogno Bernardo Silva resta in piedi. Attenzione anche a Messias, Sarabia e Corona

Salvatore Cantone

Bernardo Silva, fantasista del Manchester City, è stato accostato al Milan in questo calciomercato estivo. Questo per due motivi principali. Il primo perché il giocatore portoghese, dopo l'arrivo di Jack Grealish, può davvero andare via. Un po' perché il Milan, effettivamente, cerca un calciatore con quelle caratteristiche: un esterno destro d'attacco, mancino, che possa giocare anche da trequartista.

Ma come stanno effettivamente le cose? Il Milan, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ci sta provando concretamente. Operazione difficile, ma non impossibile: la dirigenza rossonera in queste ore è al lavoro per studiare nei dettagli la fattibilità dell'operazione. Ci sono stati a tal proposito dei contatti nelle ultime ore anche con Jorge Mendes, agente appunto di Bernardo Silva.

L'operazione di calciomercato tra Milan e Manchester City potrebbe essere strutturata sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto o inserendo anche un contro riscatto. C'è l'ostacolo relativo all'ingaggio, visto che Bernando Silva percepisce 8 milioni di euro l'anno, ma gli ottimi rapporti con Jorge Mendes possono facilitare il buon esito dell'operazione.

Ripetiamo: il trasferimento è tutt'altro che facile, ma il Milan ci prova per Bernardo Silva. Se non dovesse arrivare il club rossonero ha pronte delle alternative. Alternative non dal punto di vista tecnico, visto che il giocatore del Manchester City ha uno status superiore, ma semplicemente di ruolo e con condizioni più agevoli dal punto di vista economico. Restano in piedi infatti i nomi di Junior Messias del Crotone, Pablo Sarabia del Psg e Corona del Porto. Vedremo cosa succederà, ma il Milan sarà molto attivo in questa ultima settimana di calciomercato. Milan, ecco Pellegri: il LIVE della sua giornata minuto per minuto >>>