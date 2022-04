Calciomercato Milan – Il Diavolo non dimentica Bernardeschi: il punto

Federico Bernardeschi resta un obiettivo (seppur non prioritario) di calciomercato del Milan. È in scadenza di contratto con la Juventus

Federico Bernardeschi , classe 1994 , resta un obiettivo di calciomercato del Milan . Sebbene non sia prioritario. Ne ha parlato 'calciomercato.com'. L'esterno offensivo toscano, infatti, è in scadenza di contratto con la Juventus e, al momento, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo del suo contratto.

Non ci era riuscito con il vecchio procuratore, Mino Raiola , e non ci sta riuscendo con il nuovo, Federico Pastorello . La Juve, infatti, vorrebbe trattenere Bernardeschi a Torino a cifre ribassate rispetto a quelle dell'ultimo contratto. Dinanzi una richiesta di 4 milioni di euro netti a stagione, ovvero l'ingaggio attualmente percepito, la 'Vecchia Signora', finora, ha replicato proponendo al suo numero 33 un ingaggio di 2,5 milioni di euro netti all'anno.

Il Milan, quindi, pensa ancora a Bernardeschi per il prossimo calciomercato estivo. Potrebbe tornare in auge, per il club di Via Aldo Rossi, qualora le piste battute per prime (come quella di Domenico Berardi) dovessero rivelarsi troppo difficili.