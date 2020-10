Calciomercato Milan – Bergomi: “Potrebbe servire un vice Ibrahimovic”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Beppe Bergomi, opinionista di Sky Sport, ha parlato del momento attuale che sta vivendo il Milan dopo la qualificazione ai gironi di Europa League.

“Cosa serve al Milan? Un giocatore come Colombo che faccia spazio a livello fisico. Il Milan si sta concentrando su altri colpi di mercato ma penso che parlando sempre di giovani, bisogna avere il coraggio di lanciarli. Non c’è un’età giusta per prendersi delle responsabilità perchè vedo che questi ragazzi giocamo con buona personalità. Poi se si dovesse completare la rosa un vice Ibrahimovic potrebbe servire”

