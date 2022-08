Calciomercato Milan – Piace Berge: i suoi numeri nell’ultima stagione

Sander Berge è tornato ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan. Ecco com'è andata la sua ultima annata in Inghilterra

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito ieri sera da Gianluca Di Marzio a 'Sky Sport', Sander Berge è tornato ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan. Il centrocampista norvegese, classe 1998, non è infatti un nome nuovo per l'area scout del club di Via Aldo Rossi: era già stato monitorato all'epoca in cui militava in Belgio, nella fila del Genk.

Berge, poi, era passato nel gennaio 2020 allo Sheffield United per ben 23 milioni di euro e il Milan, giocoforza, lo ha mollato, visti i prezzi elevati che girano in Premier League per la compravendita dei calciatori. Mollato, ma non smesso di seguire, a quanto pare. Soprattutto ora che le 'Blades' non giocano più nella massima serie inglese, bensì in Championship, l'equivalente della nostra Serie B.

Calciomercato Milan, i numeri del norvegese Berge

Sotto contratto con lo Sheffield United fino al 30 giugno 2024, secondo il popolare sito web 'Transfermarkt', ad oggi, il cartellino di Berge vale non più di 16 milioni di euro. Cifra, questa, compatibile con il budget a disposizione di Paolo Maldini e Frederic Massara per il centrocampista. Era, più o meno, quanto stanziato per l'operazione Renato Sanches, poi sfumata perché il portoghese ha scelto di approdare al PSG.

Berge, per caratteristiche fisiche e tecniche, rappresenta il prototipo di calciatore che farebbe al caso del Milan. Alto e grosso (195 centimetri per 97 chilogrammi), capace ad interdire ma anche in grado di impostare l'azione ed in possesso di una discreta tecnica, si sposerebbe alla perfezione tanto con Sandro Tonali quanto con Ismaël Bennacer nella mediana a due del 4-2-3-1 dei rossoneri di mister Stefano Pioli.

Nell'ultima stagione con le 'Blades', con cui ha perso la finale playoff per tornare in Premier League contro il Nottingham Forest, Berge ha disputato 33 partite tra campionato e F.A. Cup, ha segnato 5 gol e fornito 3 assist. Ha inoltre saltato 11 gare di Championship per via di un infortunio alla coscia tra settembre e novembre 2021.