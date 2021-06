Calciomercato Milan – Berardi, un’opzione a destra. Ma c’è concorrenza

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Domenico Berardi potrebbe fare al caso dei rossoneri. Per ora, però, solo gradimento tecnico

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Domenico Berardi, classe 1994, esterno offensivo del Sassuolo che ha iniziato alla grande gli Europei con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Per la 'rosea', il Sassuolo valuta Berardi, sotto contratto per 2,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2024, almeno 50 milioni di euro.

Cifra, questa, che in tempi di CoVid_19 di fatto vale come una blindatura e come l'incedibilità del suo cartellino. Nell'ultima stagione, con i neroverdi di Roberto De Zerbi, Berardi ha siglato ben 17 gol in Serie A, suo record di sempre. Segno, evidente, di come il ragazzo sia maturato e, probabilmente, pronto per altri palcoscenici.

La 'rosea' parla di un interesse del Milan per Berardi. I rossoneri, infatti, avrebbero bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche nel ruolo di esterno destro d'attacco. Proprio laddove il Diavolo sta cercando la miglior opzione sul calciomercato, italiano ed internazionale.

A 'Casa Milan', però, al momento non sono previsti investimenti economici così rilevanti come quello che potrebbe portare Berardi alla corte di Stefano Pioli. Per ora, soltanto un gradimento tecnico e nulla più. I sondaggi più insistenti per il giocatore del Sassuolo, arrivano, invece, dalla Premier League inglese.

In particolare da Manchester United, Arsenal e Tottenham: agli 'Spurs' si è appena insediato, con il ruolo di direttore sportivo, l'ex juventino Fabio Paratici, da sempre estimatore di Berardi. La vetrina degli Europei potrà, perché no, essere decisiva per il futuro professionale dell'attaccante.