Il retroscena: “Era già del Milan. Poi, saltato Maldini è sfumato”

Secondo 'Tuttosport', il procuratore di Berardi non ha preso bene la cancellazione dell'appuntamento in agenda e, ovviamente, della trattativa avviatissima per il giocatore del Sassuolo. Risulta difficile, infatti, pensare che il suo profilo possa sposarsi con gli algoritmi di 'Casa Milan'.

Berardi è un giocatore esperto, protagonista nell' Italia agli Europei 2021 , decisivo con il Sassuolo - negli anni - soprattutto nelle partite contro le big. Insomma, una certezza, non un profilo giovane da prendere con l'auspicio che, una volta una cresciuto e rivalutatosi nel tempo, possa generare tanti soldi per la sua cessione.

Per 'Tuttosport', Berardi era l'elemento di cui avrebbe avuto bisogno il Milan per fare il salto di qualità, in una zona di campo dove Junior Messias e Alexis Saelemaekers non hanno quasi mai fornito adeguate garanzie. Un giocatore pronto per vincere subito, che ha visto passare l'ennesimo treno della sua carriera nel modo più incredibile.