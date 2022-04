Calciomercato Milan – Avanti tutta su Berardi: è il preferito di Pioli

Domenico Berardi obiettivo di calciomercato del Milan per il ruolo di esterno destro offensivo nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Il punto

Daniele Triolo

Domenico Berardi è il prototipo di giocatore che il Milan ha in mente, in vista del prossimo calciomercato estivo, per rinforzare il ruolo di esterno destro d'attacco del 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Berardi piace perché ha gol nei piedi, è pericoloso sui calci piazzati e ha qualità per creare gioco.

In più, è molto stimato dal tecnico Pioli. Con il riscatto di Junior Messias dal Crotone, dunque, che si fa sempre più difficile, potrebbe essere Berardi l'innesto giusto per il Milan nella prossima sessione di calciomercato. Il problema, ha riferito il quotidiano torinese, è la valutazione del cartellino del calciatore della Nazionale Italiana.

Il Sassuolo, infatti, vorrebbe 25-30 milioni per cedere il classe 1994 al Diavolo. Il Milan, però, dal canto suo, valuta Berardi non più di 15 milioni di euro, vista, appunto, l'età non più verdissima. Un fattore importante, in questa vicenda, però, potrebbe giocarla proprio il parere del giocatore.

Berardi, infatti, l'estate scorsa aveva chiesto di andare via, è stato vicino alla Fiorentina. Poi, alla fine, non se n'è fatto nulla. Potrebbe, pertanto, chiedere al club neroverde ed all'amministratore delegato Giovanni Carnevali un trattamento di favore visto il lungo rapporto con il Sassuolo e quanto ha speso per la causa degli emiliani in tutti questi anni. Ala destra, il Milan prova il colpo in Ligue 1: le ultime news di mercato >>>

