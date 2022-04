Mercato Milan – Schira: “Rossoneri non convinti di riscattare Messias”

Secondo Nicolò Schira, esperto di calciomercato, il Milan non sarebbe convinto di esercitare il diritto di riscatto per Junior Messias

25 presenze e 5 gol per Junior Messias, in questa stagione, con la maglia del Milan. L'esterno destro brasiliano, arrivato in estate in prestito dal Crotone, nelle ultime uscite è sembrato meno appariscente rispetto alla prima metà di stagione, dove si era messo in mostra segnando alcuni gol pesanti (vedi Atletico Madrid) e fornendo ottime prestazioni che, di fatto, hanno relegato in panchina Alexis Saelemaekers, suo compagno di reparto.