Calciomercato Milan – Berardi piace anche a Leicester e Liverpool

Se il Milan, in questa sessione di calciomercato, vorrà davvero prendere Domenico Berardi, allora dovrà sbrigarsi e, soprattutto, mettere in preventivo di aprire il portafoglio. Perché secondo i quotidiani sportivi in edicola questa mattina, dopo gli Europei vinti ieri con l'Italia, il suo nome, adesso, è in cima alla lista di tanti top club in Europa.