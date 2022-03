Calciomercato Milan – Esterno destro, Berardi è il pallino di Pioli

Domenico Berardi è un obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare la fascia destra in attacco. Piace molto al tecnico rossonero

Daniele Triolo

Domenico Berardi del Sassuolo potrebbe essere la ciliegina sulla torta del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Il club rossonero, infatti, potrebbe puntare un giocatore nel ruolo di esterno destro offensivo (laddove, al momento, ha Alexis Saelemaekers e Junior Messias, il quale, però, andrà prima eventualmente riscattato) nel caso in cui non spenda la maggior parte del budget per rinforzare le altre zone del campo.

Così facendo, resterebbe lo spazio per un colpo di calciomercato all'ala destra. Il Milan cerca Berardi, che piace molto al tecnico rossonero Stefano Pioli, poiché ritenuto il profilo perfetto per qualità, gol e assist nei piedi (14 + 14 finora, in stagione, in Serie A). Il Diavolo, però, non vorrebbe spendere, per il calciatore della Nazionale Italiana, i soldi che, attualmente, chiede il club neroverde.

Il Sassuolo, infatti, cederebbe Berardi soltanto per 25-30 milioni di euro. Il Milan, al contrario, per i giocatori dell'età di Berardi (classe 1994, va per i 28 anni), non intende mettere in preventivo una spesa superiore ai 15 milioni di euro. Ecco perché quello del numero 25 degli emiliani non è l'unico profilo sondato dai rossoneri. Milan, arriva un top player sulla trequarti? Le ultime di mercato >>>

