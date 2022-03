Calciomercato Milan – Servono italiani: Berardi obiettivo concreto

Domenico Berardi è un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo. Distanza però sulla valutazione del suo cartellino. Il punto

Daniele Triolo

Domenico Berardi è un obiettivo concreto del Milan per la sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Nonostante il Diavolo sia in pressing sul Bruges per prendere Noa Lang, l'amore dei rossoneri verso l'esterno offensivo destro del Sassuolo, classe 1994, non è mai svanito. Tutt'altro.

Già la scorsa estate, ha rivelato la 'rosea', il tecnico rossonero Stefano Pioli aveva messo Berardi in cima alla lista dei suoi desideri. Poi, però, il Milan ha diretto i propri interessi verso Junior Messias, brasiliano del Crotone arrivato a condizioni economiche di favore e sicuramente meno caro del giocatore della Nazionale Italiana.

Berardi, però, ha ripetuto, con la maglia neroverde del Sassuolo, una stagione fantastica (finora 14 gol e 14 assist in 27 partite di Serie A) e, pertanto, il feeling con i rossoneri è tornato di moda. I problemi nell'assalto del Milan a Berardi per il calciomercato estivo sono principalmente due. Il primo è la differenza sulla valutazione del cartellino del giocatore che fanno le società.

Per il Sassuolo, Berardi può andare via a 30 milioni di euro. Nella testa, invece, di Paolo Maldini e Frederic Massara, la valutazione corretta del gioiello degli emiliani sarebbe di 15. Partita tutta da giocare, anche perché Berardi è corteggiato da molti club in Premier League.

Il Milan potrebbe propendere per l'ipotesi Berardi anziché Noa Lang per un'altra questione: ai rossoneri serviranno giocatori italiani in vista delle composizioni delle liste UEFA e Serie A per la prossima stagione. Perché, dunque, non andare su uno dei migliori sulla piazza? Mercato Milan, l'ultima idea di Maldini per l'esterno offensivo >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI