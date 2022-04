Calciomercato Milan – Berardi, summit con il Sassuolo: l’idea di Maldini

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Domenico Berardi è uno degli obiettivi principali del club rossonero. Ecco la formula

La trattativa comunque non è facile, considerando che il Sassuolo chiede ben 30 milioni di euro. Stiamo parlando di un esterno offensivo che ha 28 anni, quindi per il Milan non può essere considerato un investimento per il futuro. Per questo Maldini e Massara starebbero pensando a un prestito con una serie di bonus, un po' come è successo per Manuel Locatelli alla Juventus.