Calciomercato Milan – Berardi, i rossoneri pensano a delle contropartite

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Domenico Berardi è un obiettivo dei rossoneri. Maldini pensa a delle contropartite tecniche

Il Milan sul calciomercato pensa a Domenico Berardi. Come viene riportato dalla Gazzetta di Modena, il Sassuolo chiede 30 milioni di euro per cedere l'esterno offensivo, che sta facendo molto bene in questa stagione con Dionisi. Maldini e Massara sono interessati, ma non offriranno la cifra richiesta dai neroverdi. Per questo motivo il Milan starebbe valutando la possibilità di inserire delle contropartite tecniche per abbassare il prezzo. In lizza ci sono quattro giocatori rossoneri: Brescianini, Colombo, Daniel Maldini e Nasti, bomber della Primavera. Ecco le Top News di oggi sul Milan: parole Pioli in conferenza, Origi in dirittura e tanto calciomercato