Calciomercato Milan – Berardi ha chiesto la cessione al Sassuolo

Domenico Berardi, obiettivo di calciomercato del Milan, vorrebbe provare una nuova esperienza professionale già da questa stagione 2021-22

Domenico Berardi, obiettivo di calciomercato del Milan, avrebbe chiesto la cessione al Sassuolo. Lo ha riferito 'La Gazzetta di Modena' oggi in edicola. Su Berardi, 17 gol e 8 assist in 30 gare nell'ultimo campionato di Serie A, non c'è, però, soltanto il Diavolo, ma anche la Fiorentina.