Calciomercato Milan – Diavolo su Berardi, ma ci sono due ostacoli

Domenico Berardi è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Il Sassuolo, però, venderà cara la pelle sul suo gioiello. Il punto

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato , potrebbe fare un tentativo per Domenico Berardi del Sassuolo . Lo ha sottolineato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. L'esterno offensivo destro della Nazionale Italiana , autore in questa stagione finora di 14 gol e 14 assist in 27 partite di Serie A , infatti, piace molto al tecnico Stefano Pioli .

Se, fin qui, Berardi non si è mai trasferito al Milan nelle precedenti sessioni di calciomercato è principale per due motivi. Il primo, l'ostacolo forse maggiore, è il prezzo da sempre stabilito dalla società neroverde. L'amministratore delegato del club emiliano, Giovanni Carnevali, ha ribadito che il Sassuolo non ha necessità di vendere Berardi (per quello il prezzo si mantiene alto). Ma, al contempo, non esclude sorprese.