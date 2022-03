Calciomercato Milan – Missione Berardi: è lui il primo obiettivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Domenico Berardi, secondo Tuttosport, è uno degli obiettivi di Maldini per la prossima stagione

Se a sinistra il Milan si sente coperto con Rebic e soprattutto Rafael Leao, a destra la situazione è diversa. Si sono alternati in questa stagione Alexis Saelemaekers e Junior Messias, ma entrambi non hanno convinto a pieno, almeno per quanto concerne il numero di gol. Il belga ha totalizzato 2 reti e 3 assist, mentre il brasiliano 5 reti e 0 assist. Certo, tutti e due sono molo stimati da Pioli, visto la loro applicazione in fase difensiva, ma per fare il salto di qualità serve qualcosa in più, con Berardi che farebbe proprio a caso del Diavolo.