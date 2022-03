Calciomercato Milan – Sono tre le alternative a Berardi: i nomi

Le ultime news sul calciomercato del Milan: rossoneri interessati a Berardi, ma nel mirino ci sono anche Malinovskyi, Bajrami e Lang

Berardi, infatti, fino a questo momento ha totalizzato 12 gol e 10 assist. Nessuno ha fatto meglio di lui. Stiamo parlando di un giocatore maturato che tra l'altro ha vinto anche l'Europeo da protagonista con Roberto Mancini. L'esterno offensivo è stato vicino alla Fiorentina nell'estate scorsa, ma alla fine non si è trovato l'accordo tra il club viola e il Sassuolo. La sensazione, però, è che questa estate possa essere quella giusta per partire, con Milan e Napoli che sono in prima fila per acquistarlo. Il Sassuolo chiede 30-35 milioni di euro.