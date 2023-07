Calciomercato Milan – Anche Bennacer nel mirino della Saudi Pro League

Olivier Giroud , come confermato dal suo agente ieri al 'Corriere della Sera', ha rifiutato ricche proposte dall' Arabia Saudita pur di restare al Milan . Farà la stessa cosa Ismaël Bennacer , centrocampista franco-algerino classe 1997 attualmente infortunato? Il giornalista sportivo Nabil Djellit, infatti, ha riferito di un forte interesse dalla Saudi Pro League per l'ex Empoli .

"L'Arabia Saudita ha individuato e contattato Ismaël Bennacer per un possibile arrivo nella Saudi Pro League - ha sottolineato Djellit in un post pubblicato sul suo account personale del popolare social network 'Twitter' -. Attualmente infortunato, il giocatore non sarebbe nel mirino per quest'estate, ma, piuttosto, a partire dal prossimo inverno".