Calciomercato Milan – Bennacer infortunato? Svelati i due possibili sostituti

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, sembra essere costretto al lungo stop per l'infortunio patito e, a questo proposito, la dirigenza avrebbe individuato due possibili sostituti. Come noto, infatti, il mediano rossonero si è fatto male nel corso di un allenamento con la Nazionale dell'Algeria e proprio nella giornata odierna è tornato in Italia per svolgere ulteriori esami. Con la sua assenza, che pare poter durare diversi mesi, Paulo Fonseca avrà a livello numerico un calciatore in meno in quella zona di campo.