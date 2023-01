Calciomercato Milan – Bennacer, rinnovo ad un passo: i dettagli | News

E' notizia di ieri quella che riguarda il futuro di Ismael Bennacer. Come conferma 'La Gazzetta dello Sport', il centrocampista algerino e il Milan hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2027. Il suo stipendio passerà dagli attuali 1.5 milioni a 4 milioni di euro l'anno. La priorità del giocatore era quella di continuare a vestire la maglia rossonera e il cambio d'agente nelle scorse settimane era stato un chiaro segnale. L'annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Milan, Ballo-Toure out: Maldini guarda in casa Benfica per sostituirlo.