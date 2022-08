Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Bennacer rifiuta il rinnovo”

Ismaël Bennacer via dal Milan in questo calciomercato estivo? Il franco-algerino avrebbe rifiutato il rinnovo con i rossoneri. Ecco il motivo

Daniele Triolo

Ismaël Bennacer via dal Milan in questo calciomercato estivo? Come noto il club di Via Aldo Rossi sta cercando di prolungare il contratto del centrocampista franco-algerino, giunto in rossonero nell'estate 2019 per 16 milioni di euro proveniente dall'Empoli. Per ora, però, il rinnovo dell'accordo tra Bennacer e il Diavolo non è ancora arrivato.

Secondo quanto si legge in Inghilterra neanche arriverà. Per 'SportBible', l'agente di Bennacer, Moussa Sissoko, avrebbe riferito al Milan di non voler accettare la proposta di rinnovo messa sul piatto da Paolo Maldini e Frederic Massara per il suo assistito. Bennacer, al momento, è legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno 2024 e percepisce circa 1,6 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Milan: scoppia la 'grana' Bennacer? Il punto

Il procuratore di Bennacer avrebbe comunicato alla società meneghina di prendere in esame proposte per il prolungamento contrattuale soltanto in presenza di un largo, sostanziale aumento dello stipendio del numero 4 rossonero. L'ex Empoli, dunque, rischia di finire anzitempo sul mercato o di seguire le orme di Gianluigi Donnarumma, Hakan Çalhanoğlu o Franck Kessié, ovvero liberarsi a parametro zero tra un paio di stagioni.

Per il 'Daily Mirror', quindi, in questa situazione strana, di stallo, di calciomercato tra Milan e Bennacer potrebbe inserirsi il Liverpool, club che, come il Manchester United, è da molto tempo estimatore del giocatore rossonero. I 'Reds', infatti, hanno fuori causa per infortunio, a metà campo, sia Curtis Jones sia Thiago Alcántara e dunque necessiterebbero di un rinforzo a centrocampo. Da qui, l'idea di tornare all'assalto di Bennacer.

D'altronde, per il club inglese non sarebbe di certo un problema offrire a Bennacer lo stipendio che desidera e trovare rapidamente un accordo per il suo trasferimento nella Merseyside alla corte di Jürgen Klopp. Il rifiuto al rinnovo con il Milan potrebbe anche favorire il Liverpool in quest'operazione di mercato inaspettata. Pronta un'offerta di 40 milioni di euro per strapparlo al Diavolo. Bisogna, però, ricordare come nel contratto di Bennacer sia inserita una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.