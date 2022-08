Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer: c’è una condizione per il sì

Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, tratta il rinnovo con il club di Via Aldo Rossi. Può firmare, ma soltanto a determinate cifre

Il rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer è uno dei temi che, in casa Milan , terrà banco nei prossimi mesi. L'attuale accordo tra il club di Via Aldo Rossi e il centrocampista franco-algerino, classe 1997 , scadrà il 30 giugno 2024 : nel contratto è presente una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

Il Milan crede molto in Bennacer, lo considera un elemento importante per la squadra di Stefano Pioli e vorrebbe al più presto blindarlo, rinnovandogli il contratto ed aumentandogli l'ingaggio. Una prima proposta, contratto fino al 30 giugno 2026 con stipendio raddoppiato rispetto a quello attualmente percepito ( da 1,5 a poco più di 3 milioni di euro netti a stagione) è stata però 'congelata' dal giocatore e dal suo entourage.

Il motivo? Secondo gli ultimi 'rumors' sembra che Bennacer voglia le condizioni contrattuali alle quali, qualche mese fa, ha siglato il suo rinnovo con il Milan il terzino sinistro Theo Hernández , ovvero 4,5 milioni di euro netti a stagione. In Algeria il giornale 'La Gazette du Fennec' sostiene che un accordo potrebbe essere trovato intorno ai 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Da chiarire, poi, che fine farà la clausola rescissoria: sarà eliminata o aumentata? Il Diavolo, una volta terminata questa sessione estiva di calciomercato, sicuramente riprenderà in mano il dossier Bennacer con la speranza di arrivare ad un accordo definitivo per il nuovo contratto quanto prima.